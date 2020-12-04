Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan maç sonu yıldız oyuncuya flaş mesaj!

Süper Lig'de Kasımpaşa 'yı 3-0 mağlup eden Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Bazı arkadaşlara hatırlatayım, geçen hafta biz de 10 kişi kaldık, rakibin 10 kişi kalması bir şey ifade etmez yani. Hala yok öyle olmuş, böyle olmuş, o işlerle uğraşıyoruz. Oyuncularım haklı bir galibiyet aldı, hepsine teşekkür ediyorum.