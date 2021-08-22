Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan tepki: Yazık değil mi?

Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından konuştu. Yabancı kuralına tepki gösteren Yalçın, transfer için 2 futbolcu düşündüklerini söyledi.

22 Ağustos 2021 Pazar - 0:42
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.
 
N'Sakala'nın iyi olduğunu kaydeden teknik adam, "N'Sakala iyi, bir sorunu yok. O an korktuk gerçekten. Üzücü bir olay, camiamıza geçmiş olsun. İnşallah böyle olaylar yaşanmaz." dedi.
 
Hazır olmadıklarını vurgulayan antrenör, "Yeni yeni hazırlanıyoruz. Oyuncularımız takıma yeni alışıyor. Henüz sezonun çok başı, umarız bundan sonrası iyi olur." ifadelerini kullandı.
 
Transferle ilgili son durum sorulan Sergen Yalçın, "Çalışıyorlar transfer için. Tahminim 2 oyuncu daha alma planımız var. Bilmiyorum alabilir miyiz... Ekonomik durumlar, oyuncuların durumları nedir bilmiyorum. Transfer etmek zorundayız. 1 Türk oyuncuya ihtiyacımız var. Batshuayi'yi sokarken bir Türk daha sokmak zorunda kaldık. Türk yabancı kuralından ötürü böyle değişiklikler olacak. Anlamsız bir kural. Dünyanın başka yerinde böyle kural var mı! Yabancı al 14 tane diyorlar, 6'sı tribünde. 200-250 milyon euro para gidiyor. Bir sürü para gidiyor. 10 tane de, 11 tane de. Oynat. Madem oynattırmıyorsun niye aldırıyorsun?" diye konuştu.

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