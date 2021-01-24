Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transfer itirafı! 'Santrfor istiyoruz'

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Sezona kötü başladık. Avrupa kupaları karşımıza çıktı. Hazırlık yapmadan maça çıktık ve kötü oynadık. Lige de kötü başladık. Bu beklenmeyen bir durum değildi. Lige hazır girmedik, transferler gecikti. Milli arada bay geçtiğimiz 3 haftalık süreç bize iyi geldi.

HERKES HAZIR OLMALI

Ligin ilk yarısını böyle bir pozisyonda bitirmek çok önemli. Çok mutluyuz ama zor bir ikinci yarı bizi bekliyor. Bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Herkes hazır olmalı.

SANTFOR TRANSFERİ YAPMAK İSTİYORUZ

Mümkün olursa santrfor transferi yapmak istiyoruz. Bazı değişimler düşünüyorum ama Türk futbolu ve camiamız sıkıntılı günlerden geçiyor. Mümkün olursa takımı güçlendirmek istiyoruz. Buna yönetim karar verir. Ben istediklerimi söyledim.

FORVET DIŞINDA OYUNCU ALMAYIZ

Ekonomi ve yabancı çokluğu önümüzü kesiyor. Forvet dışında başka oyuncu almayız gibi gözüküyor. Adem Ljajic ve Gökhan Töre iki yeni transfer olarak aramıza döndü. Üçüncü transferi de yapabilirsek iyi olur