Beşiktaş'ta Sergen Yalçın formülü buldu

12 Temmuz 2020 Pazar - 8:55
| Son Güncelleme : 12 07 2020 - 8:58
Kasımpaşa’yı 90. dakikada bulduğu altın golle yenerek, üçüncülük için yeniden umutlanan Beşiktaş
, Yeni Malatyaspor deplasmanına eksik bir kadroyla gidecek.
Güven ve Boateng’e forma
Sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz
, Gökhan Gönül ve Adem Ljajic’in yanı sıra sarı kart cezalısı Atiba Hutchinson, ligde kalma mücadelesi veren sarı-kırmızılı ekiple oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Burak Yılmaz’ın yokluğunda Güven’e, Atiba’nın yerine de Boateng’e görev verecek.
GALATASARAY'IN REAL MADRİD ZAFERLERİ
Kartal’da Gökhan Gönül’ün yerine sağ bekte öne çıkan ismin ise Jeremain Lens olduğu belirlendi. Teknik patron Sergen Yalçın’ın, Hollandalı oyuncuyu savunmanın sağında görevlendirmenin planlarını yaptığı öğrenildi. Siyah-beyazlı hoca, kanatlarda Tyler Boyd ve Abdoulay Diaby’ye şans tanımayı düşünüyor. Sol bek pozisyonunda yine Caner Erkin
görev yapacak. Domagoj Vida’nın yine yedek soyunması halinde savunmanın ortasında Ruiz ile Roco yer alacak.