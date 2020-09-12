Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın testi pozitif!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın koonavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlandığı belirtildi.

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklama şöyle; "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır.

Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır"

Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı

"Covid-19 testinin pozitif olduğu tespit edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Galatasaray'dan geçmiş olsun mesajı

"COVID-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sayın Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz."

Başakşehir'den geçmiş olsun mesajı

COVID-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Rıza Çalımbay’dan Sergen Yalçın’a geçmiş olsun mesajı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, korona virüs test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.