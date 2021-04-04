Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ndan maç sonu MHK'ya çağrı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

04 Nisan 2021 Pazar - 21:47
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Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalar yaptı.
 
İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;
 
Oyuna baktığımız zaman, ilk yarı basit top kayıpları yaptık. Üretkenlik anlamında normal sezonun bayağı gerisinde kaldık. Takım, skoru çevirmek için mücadele etti ama kısmet değilmiş. Sezon içinde bu tür sonuçlar olabiliyor.
 
SONUÇ BİZİ ÜZDÜ
 
Bunu eksiklere bağlamak da çok doğru değil. Aldığımız sonuç bizi üzdü ama uzun bir maratonda, bu tür mağlubiyetler her zaman var.
 
FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK YAŞADIK
 
Hakemle ilgili düşüncelerimi geçen hafta söylemiştim. Gerek yok. Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık. Enteresan. Futbolculuk dönemimde de birçok şeye şahit olduğum için, burada söylüyorum doğal olarak.
 
SUÇ HALİNE GELDİ
 
Aslında söylediğim şeyler saygı çerçevesinde ama diğer teknik direktör arkadaşlarımın da yaptığı gibi bazen isyanlarımızı elimizden geldiğince ifade etmeye çalışıyoruz. İfade etmek, bizim futbol anlayışımızda suç haline geldi gibi görünüyor
 
SÜREKLİ KONUŞMUYORUM
 
Sürekli konuşuyormuşum. Bu bana verilen bir görev, işim bu. Benim işim olayları yorumlamak, takımı yönetmek, maç kazanmak, istemediğimiz şeyler olduğunda bunlara tepki vermek. Bunları saygılı şekilde buradan yapmaya çalışıyorum
 
CAMİAMIZI ÇOK ÜZMÜŞTÜR
 
Neden benim söylediklerim garipseniyor? Acayip şeyler de söylemiyorum. Oyun kuralları içinde olan şeyleri söylüyorum. MHK gibi çok ciddi bir kurumun, böyle davranması camiamızı çok üzmüştür
 
NEDENİNİ HERKESE AÇIKLAMALI
 
Genelde hakemleri aynı takıma 5-6 maç boyunca vermiyorlar. Amacın ne olduğunu anlayamadık. Kim atadıysa, kim atıyorsa, bunun nedenini herkese açıklamalı. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor.

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