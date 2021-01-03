Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ndan maç sonu transfer açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

03 Ocak 2021 Pazar - 21:55
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Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
 
İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;
 
Çok memnunuz lider olduğumuz için. Zor dönemeçlerden, zor virajlardan çıktık. Maçı kazandığımız için memnunuz. Zor bir oyundu. Çok savunma yapan, çok arkada bekleyen bir takıma karşı oynadık. Böyle rakipleri açmak kolay değil
 
BAZEN GOL GEÇ GELEBİLİYOR
 
Sağlam durduk. Kontratak imkanı vermedikçe bir yerlerde pozisyon bulup gol yapabilirdik illaki. Golden önce bir iki tane yan top vardı. Onları da yapabilirdik. Böyle maçlarda bazen gol geç gelebiliyor.
 
HERKES ÇOK SIKILDI
 
Oyuncularım akıllı oynadılar. Sağlam durdular. Kazandığımız için gayet mutluyuz. Çarşamba maçımız var. Ona hazırlanmak zorundayız. Takılıp kalamayız bu maça. Başkanımız biliyorsunuz hastalandı, Emre Kocadağ da hastalandı. İkisine de çok geçmiş olsun diyoruz. Onları yanımızda görmek isterdik. En kısa sürede herkes sağlığına kavuşur inşallah. En kısa sürede bu pandemi biter. Herkes çok sıkıldı.
 
GÜZEL BİR ORTAM VAR
 
Oyuncularımız kazanarak onlara bir hediye vermek istediler. Bu birlik beraberlik mesajıdır. Başkanlarını seviyorlar. Güzel bir ortam var. Birbirlerini seviyorlar. Birbirleri için mücadele ediyorlar."
 
ABOUBAKAR SALI DÖNÜYOR
 
Aboubakar salı dönüyor. Durumuna bakacağız. Rachid olabilir. Riske atmadık bugün. Oynama ihtimali var. Gökhan ve Ljajic antrenmanlara başladı. Kondisyoner eşliğinde onlar. Biraz dışarıda tutuyoruz. Önce takımla antrenman yapacak seviyeye gelsinler.
 
Transfer için planlama yapmakta zorlanıyoruz. Mümkün olursa takımı 1-2 oyuncuyla güçlendirmek istiyoruz. İnşallah bir değişim yapabiliriz ama bunun garantisini veremem

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