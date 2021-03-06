Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Cezalı duruma düştü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın karşılaşmanın 52. dakikasında sarı kart gördü ve toplamda dört sarı karta ulaşarak cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan galibiyet yorumu!

Gaziantep'in kazandığı faul sonrası itirazlarını sürdüren Yalçın'a hakem Mete Kalkavan sarı kart gösterdi. Sarı kart cezalısı olan Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir maçında kulübede görev yapamayacak.

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Bana göre müthiş oynadık. Özellikle 2. yarıdaki oyunumuz. İlk yarıda rakip çok kapandı. Oyunun 2. yarısında 2-0'ı bulduktan sonra inanılmaz pozisyonlar yakaladık, 3-0, 4-0'ı çok kolay bulabilirdik. Son haftalarda oynadığımız en rahat maçtı.

ÇOK İYİ SAVUNMA YAPTIK

90 dakika boyunca rakibin tek pozisyonu yok kalemizde. Bir tane pozisyon veriyoruz maçta, dışarıda konuşulan sanki 20 tane pozisyon verdik. Verdiğimiz pozisyon sıfır. Tesadüfen oluşan bir penaltı ve son dakikada çaprazdan vurulan bir top. Çok iyi savunma yaptık

KÖTÜ OYNAYAN HAKEME İTİRAZ EDİYOR

Hakemlerle ilgili herkes konuşuyor. Kart bekliyoruz bazen, göstermiyorlar. Geçen hafta, hakem çok kötüydü, bir sarı kart göstermedi. Biz kazanıyoruz, bir şey söylemiyoruz. Kötü oynayan, sürekli hakeme itiraz ediyor. Bizim rakipler de bunu yapıyorlar

3 SARI KARTIM VARDI, BİLİYORDU HERHALDE

Bugün ekstrem şeyler olmadı, iyi yönetti. Bir pozisyonda sesimizi yükselttik, Mete hoca da sarı kart gösterdi. 3 sarı kartım vardı, biliyordu herhalde, sağ olsun 4 sarı kart yaptı bizi. Hakem ve VAR'dan en rahatsız olması gereken takım Beşiktaş