Beşiktaş'ta sıkı yönetim ilan edildi

21 Şubat 2021 Pazar - 11:28
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimdeki kurmayları, kulübün merkezini Vodafone
Park'tan Nevzat Demir
Tesisleri'ne taşıma kararı aldı. Sezon sonuna kadar sıkıyönetim ilan eden Çebi, böylelikle Süper Lig şampiyonluğuna kilitlenen takımıyla yakından ilgilenecek.
Çebi ve yöneticiler, futbolcuların sağlık
durumlarından özel sorunlarına kadar tüm konularda devreye girecek. Öte yandan futbolcuların sağlıklarını koruma adına her hafta profesyonel ekipler tarafından tesislerdeki sahaların çimleri özel olarak kontrol edilip zemine bağlı sakatlıkların önüne geçilecek.