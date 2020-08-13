Beşiktaş'ta şok ayrılık!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, limit arttırımı için de çalışmalar sürüyor.

13 Ağustos 2020 Perşembe - 14:55
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Siyah Beyazlı yönetim tecrübeli futbolcusu Enzo Roco ile sözleşmesini fesih etmek için çalışmalara başladı.
 
Ortacizgi.com'un haberine göre; Beşiktaş yönetiminin Roco ile yolları ayırarak takım limitini arttırmak için çalışmalara başladığı bilgisine ulaşıldı. 
 
Beşiktaş'ın Roco ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının an meselesi olduğu gelen haberler arasında.
 
2018 Yılında bedelsiz olarak Beşiktaş'a katılan Roco, toplam 27 karşılaşmada forma giyerken 2 de gol attı.

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