Beşiktaş'ta son dakika transfer hamlesi! Kartal'a bedava orta saha! Markus Henriksen

Geçtiğimiz sezonun başında Arsenal'den kiraladığı Elneny yerine arayışlara devam eden Beşiktaş, son olarak Hull City'de forma giyen Markus Henriksen'i gündemine aldı.

02 Eylül 2020 Çarşamba - 14:00 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 14:02
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Geçtiğimiz sezonun başında Arsenal'den kiraladığı Elneny yerine arayışlara devam eden Beşiktaş, son olarak Hull City'de forma giyen Markus Henriksen'i gündemine aldı. 28 yaşındaki Norveçli orta saha serbest konumda ve bonservis bedeli bulunmuyor. Ülkesi dışında Hollanda ve İngiltere'de top koşturan Henriksen, 353 maçta 60 gol 44 asistlik performans gösterdi.
 
Galatasaray'da forma giyen Linnes ve Omar'ın milli takımdan arkadaşı olan 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz kulübü Hull City ile yollarını ayırdı ve teklifleri değerlendiriyor. 1.87 boyundaki orta saha oyuncusu, güçlü fiziğinin yanı sıra isabetli pasları ve yüksek kondisyonuyla biliniyor. Teknik ekipten de onay alan Henriksen'in imza bedeli talep etmemesi ve yıllık 1.5 milyon Euro'nun altında oynamayı kabul etmesi halinde transfer ihtimali yüksek görünüyor. (TRT Spor)
 
 

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Etiketler: Beşiktaş transfer anlaşma
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