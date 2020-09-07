Beşiktaş'ta son dakika Vincent Aboubakar ve Fode Koita gelişmesi

Forvet transferi için yapılan temaslardan henüz sonuç alamayan Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Yönetim, teknik ekibin talebi doğrultusunda Vincent Aboubakar ve Fode Koita ikilisinden birini pazar günkü Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyor.

07 Eylül 2020 Pazartesi - 10:17
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Geçen sezonun sonunda Burak Yılmaz’ın sürpriz bir şekilde Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille’in yolunu tutması sonrasında Siyah- Beyazlılar, forvet arayışlarına başlamıştı. Bu doğrultuda; Mario Balotelli ve Mario Mandzukic gibi dünya yıldızlarıyla temas kuran ancak sonuç alamayan Beşiktaş; Ze Luis için Porto’yla, Oumar Niasse ve Papiss Cisse’yle de oyuncularla anlaşma sağlayamamıştı.
 
Bu gelişmenin ardından menajeri aracılığıyla kulübe haber gönderen Vincent Aboubakar için çalışma başlatan Kara Kartal, Kamerunlu oyuncunun transferini bitirmeye oldukça yaklaştı. Menajerinin herhangi bir sağlık sıkıntısının olmadığını açıkladığı tecrübeli golcünün, pazar günü Trabzonspor’la oynanacak 2020- 21 sezonunun ilk maçına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.
 
Umut Nayir takasta önerildi
Siyah-Beyazlılar, forvet hamlesi doğrultusunda Kasımpaşa’nın golcüsü Bengali- Fode Koita için de çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin son olarak 29 yaşındaki futbolcu için İstanbul temsilcisine Umut Nayir’i önerdiği, taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. (Fanatik)
 
 

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Etiketler: Beşiktaş Forvet transfer
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