Beşiktaş'ta tam 12 koronavirüs vakası!

Beşiktaş Kulübü, akademi bünyesindeki sporcular, teknik kadro ve idari personele yapılan Covid-19 testleri sonucunda 7 sporcu ve 5 teknik ekip üyesinin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

16 Eylül 2020 Çarşamba - 18:25
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Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
 
Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcularımız ile teknik ve idari kadro personelimize, rutin Covid-19 tanı testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde yedi sporcumuz ile beş teknik ekip üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir.
 
Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ile BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nin dezenfekte çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.
 
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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