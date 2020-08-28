Beşiktaş'ta transfer zirvesi!

PAOK’a elenen Beşiktaş’ta yönetim Sergen Yalçın ile bir araya geldi. Transferde artık zaman kaybetmek istemeyen siyah-beyazlılarda detaylı bir görüşme gerçekleşti.

28 Ağustos 2020 Cuma - 7:33
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PAOK’a elenerek Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Beşiktaş’ta yönetim hemen harekete geçti. Camiadaki olumsuz havanın dağılmasını isteyen yönetim, dün Nevzat Demir Tesisleri’nde Sergen Yalçın ile bir araya geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ’ın katıldığı toplantıda PAOK maçı masaya yatırıldı. Toplantıda normal şartlarda direkt Avrupa Ligi gruplarına gidilecekken, bir anda Trabzonspor’un yerine Şampiyonlar Ligi’ne katılındığının altı çizildi. Yönetim ve teknik heyet bundan sonraki döneme daha hazırlıklı girmek için kollarını sıvadı. 
 
Transferde genelde Sergen Yalçın’ın istediği isimlere ağırlık veren Beşiktaş Yönetimi, bundan sonraki süreçte artık zamanla yarışıldığı için mali açıdan bitmesi mümkün oyuncuları da gündemine alacak. Özellikle forvet ve stoper konusunda fikir ayrılığını yok etmek isteyen siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın’ın toplantıdaki isteğiyle, sağ bek transferini hemen bitirmeye çalışacak.
 
Hem teknik heyet hem de yönetimin transferlerin gecikmesine neden olabilecek unsurları bir an önce ortadan kaldırılması gerektiği konusunda herkesin görüş birliğine vardığı vurgulandı.
 
 

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