Beşiktaş'ta transfer zirvesi!

Transferde genelde Sergen Yalçın’ın istediği isimlere ağırlık veren Beşiktaş Yönetimi, bundan sonraki süreçte artık zamanla yarışıldığı için mali açıdan bitmesi mümkün oyuncuları da gündemine alacak. Özellikle forvet ve stoper konusunda fikir ayrılığını yok etmek isteyen siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın’ın toplantıdaki isteğiyle, sağ bek transferini hemen bitirmeye çalışacak.

Hem teknik heyet hem de yönetimin transferlerin gecikmesine neden olabilecek unsurları bir an önce ortadan kaldırılması gerektiği konusunda herkesin görüş birliğine vardığı vurgulandı.