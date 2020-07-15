Beşiktaş'ta Victor Ruiz sözleşmesini feshetti

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Victor Ruiz Beşiktaş kulübünden alacakları için ihtarname çekmişti. İhtarname süresince İspanyol futbolcuya herhangi bir ücret ödenmemesi üzerine Victor Ruiz Beşiktaş ile olan 3 yıllık sözleşmesi feshetti.

Fanatik'in haberine göre, Bu şok gelişme sonrasında harekete geçen Siyah-Beyazlı Yönetim, tecrübeli stoperin ayrılığını engellemek için oyuncunun menajerine ihtar çekti. Beşiktaş Ruiz’in bu hamlesi üzerine olayı FIFA’ya taşımaya hazırlanıyor.

Sezon başında gelmişti

Sezon başında İspanyol temsilcisi Villarreal'den 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen Victor Ruiz, ligde 23 karşılaşmaya çıkmıştı. Beşiktaş'a geldikten sonra sakatlıklarla boğuşan İspanyol oyuncu 15 karşılaşmada takımını yalnız bırakmıştı.