Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar şoku! PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Vincent Aboubakar'ın "Talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

08 Nisan 2021 Perşembe - 23:34
İLGİLİ HABERLER
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu flaş sözler: Çıkmaza sokamaz Fenerbahçe'de Ozan Tufan korkusu! Sahayı böyle terk etti Maxim Başakşehir karşısında şov yaptı! Yeni Malatyaspor 1-1 Fenerbahçe Denizli'de Rodallega tesellisi

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın "Talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.
 
İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI;
 
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VINCENT ABOUBAKAR'ın 07.04.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYAPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Gol sonrası damga vuran an... Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Gol sonrası damga vuran an...
Ve beklenen oldu! Emre Mor kendini bitirdi futbol hayatı tehlikeye girdiVe beklenen oldu! Emre Mor kendini bitirdi futbol hayatı tehlikeye girdi Emre Belözoğlu'ndan yönetime bomba rapor! 7 futbolcunun Fenerbahçe kariyeri sona eriyorEmre Belözoğlu'ndan yönetime bomba rapor! 7 futbolcunun Fenerbahçe kariyeri sona eriyor Beşiktaş - Alanyaspor maçından sonra olay ifadeler! 'Bu adamın kemik yaşına baktırın ben de rahat edeyim'Beşiktaş - Alanyaspor maçından sonra olay ifadeler! 'Bu adamın kemik yaşına baktırın ben de rahat edeyim'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.