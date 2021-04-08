Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar şoku! PFDK'ya sevk edildi

08 Nisan 2021 Perşembe - 23:34
Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın "Talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK
'ya sevk edildiği açıklandı.
İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI;
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VINCENT ABOUBAKAR'ın 07.04.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYAPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.