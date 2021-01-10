Beşiktaş'ta Welinton, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü!

Beşiktaş'ta sarı kart gören Welinton, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

10 Ocak 2021 Pazar - 21:34
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Siyah beyazlılarda 83. dakikada yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gören Welinton, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.
 
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü evinde Galatasaray'ı konuk edecek.
 
Brezilyalı savunma oyuncusunun cezalı duruma düşmesini değerlendiren Sergen Yalçın, "Welinton yerine oyuncumuz var, derbide olmaması fark etmez. O bölgede çok oyuncumuz var, başkası oynar. Hafta sonu başka oyuncuyu kullanacağız, Welinton'u da kupa maçında kullanacağız." dedi.

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