Beşiktaş'ta Welinton gerçekleri! Sürpriz takas teklifi

Beşiktaş N'sakala'nın ardından Aytemiz Alanyaspor'dan Brezilyalı stoper Welinton'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sergen Yalçın'ın gelecek sezon mutlaka kadrosunda görmek istediği oyuncu için Alanyaspor ile görüşmeler devam ediyor. 31 yaşındaki oyuncu için takas formülü gündemde.

2.5 milyon Euro serbest kalır maddesi!

Alanyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve Siyah-beyazlı takımda oynamaya sıcak bakan Welinton'un sözleşmesinde 2.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi var. Ancak Beşiktaş bu oyuncu için bonservis ödemek istemiyor.

Fatih Aksoy ve 2 genç oyuncu!

Siyah-Beyazlı ekip Aytemiz Alanyaspor'a takas için bir çok ismi önerse de Alanyaspor bu transfer için Fatih Aksoy ve 2 genç oyuncuyu bonservisiyle istiyor. Transfer için görüşmeler devam ederken önümüzdeki günlerde detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Yıllık 1 Milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme!

Bu sezon Alanyaspor'un başarısında büyük para sahip olan ve 26 maçta 3 gol atma başarısı gösteren Brezilyalı oyuncuya Beşiktaş 1 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerecek.

Ersun Yanal da istemişti!