Beşiktaş'ta yeni parola! 'İyi olan oynar'

“Her bölgede alternatif oyuncuların bulunması hem rekabet ortamını hem de motivasyonu art tırdı. Sonraki haftalarda daha iyi olmaya çalışacağız.”

Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa galibiyetleriyle çıkışa geçen Beşiktaş ’ta teknik direktör Sergen Yalçın takım içinde rekabet ortamının yükseldiğini belirterek oyuncularından memnun olduğunu söyledi. Yalçın son haftalardaki başarılı performansla ilgili olarak “Ligin başlarında bazı sıkıntılar yaşadık. Ama şu an her bölgede alternatif oyuncuların bulunması hem rekabet ortamını arttırdı hem de motivasyonu olumlu yön

de harekete geçirdi” dedi

‘iYi OLAN OYNAR’

Siyah beyazlı takımda genç oyuncudan yaşlısına kadar herkese adaletli forma dağıttığını kaydeden Sergen Yalçın şöyle devam etti: “Biz teknik ekip olarak görevimizi yerine getiriyor oyuncularımızı hazırlıyoruz. Artık sıra futbolcularda. Forma savaşı başladı. Kim daha iyi performans gösterirse formayı giyer. Bu olay takımın temposunu gücünü yükseltiyor. Bundan sonraki haftalarda daha iyi olmaya çalışacağız.”