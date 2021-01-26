Beşiktaş'tan 2 transfer birden

Şampiyonluk yarışında lider durumda olan Beşiktaş, Koita ve Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardı.

26 Ocak 2021 Salı - 9:27
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Ara transfer dönemi 1 Şubat'ta sona eriyor. Sayılı günler kalırken takımlar da son dakika transfer haberlerini açıklıyor. Beşiktaş'ta da transfer çalışmalarını hızlandırarak Eskişehirspor'un genç oyuncusu olan Bilal Ceylan'la anlaşmaya vardı.
 
BİLAL CEYLAN'DA İŞLEM TAMAM
 
Beşiktaş, geleceğe yatırım olarak düşündüğü Bilal Ceylan için Eskişehirspor'la anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, 17 yaşındaki sağ beke karşılık kırmızı-siyahlı kulübe 3 milyon TL bonservis bedeli ve sonraki transferinden pay verecek. Genç oyuncunun sezon sonuna kadar Eskişehir'de kiralık olarak forma giymesi bekleniyor. Bu arada transfer yasağı bulunan Es-Es'in bu sorunu aşamaması halinde Bilal'ın transferi sezon sonunda resmiyete dökülecek.
 
KOITA %90 KARTAL
 
Ara transferde önceliği forvet olan Beşiktaş, Hulk'un 1.5 sezon için 4.5 milyon Euro artı bonus talebini istediği seviyeye çekmedi. Siyah-beyazlılar bu gelişmenin ardından gözünü listedeki diğer isim Bengali-Fode Koita'ya çevirdi. Hem yönetimin hem de Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa cephesini arayarak sezon sonu sözleşmesi biten Koita konusunda kolaylık sağlanmasını istedikleri öğrenildi. Gineli futbolcu Kasımpaşa'da önceki gün kadro dışı bırakmıştı.
 
SERGEN YALÇIN'LA SÖZLEŞME 2023'E KADAR UZATILIYOR
 
Mukavele konusunu Trabzonspor karşılaşması öncesi halletmeyi planlayan siyah-beyazlı yönetim, 6 milyon TL alan Yalçın'a yeni bir rakam teklif edecek.
 
Siyah-beyazlı takımın başına geçtiği günden bu yana kısıtlı imkânlara rağmen başarılı bir grafik sergileyen teknik direktör Sergen Yalçın, sezonun ilk devresini lider kapatmayı başardı. Deneyimli çalıştırıcıya Konyaspor ve Gaziantep FK yenilgilerinin ardından "Sözleşmeni yenileyelim" teklifi yapan yönetim, "Önce takımı toparlayalım, önümüzü görelim, mukavele kolay" yanıtı almıştı.

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Etiketler: koita beşiktaş bilal ceylan
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