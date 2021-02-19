Beşiktaş'tan 3 yıldız hakkında açıklama

Beşiktaş'ın sakatlık yaşayan futbolcularla ilgili yaptığı açıklama şöyle;





Sol dizinde ağrı hisseden ve yapılan MR görüntülemesinde ödem tespit edilen futbolcumuz Cenk Tosun tedaviye alınırken, tedavilerine devam edilen Francisco Montero ile Rachid Ghezzal idmanda yer almadı. Sağ uyluk arka adalesindeki yaralanma sonrası sahaya dönüş çalışmaları süren Rıdvan Yılmaz takımdan ayrı çalıştı.'