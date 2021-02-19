Beşiktaş'tan 3 yıldız hakkında açıklama

Denizlispor maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'tan Cenk Tosun, Rıdvan Yılmaz ve Ghezzal açıklaması geldi.

19 Şubat 2021 Cuma - 13:40
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Beşiktaş'ın sakatlık yaşayan futbolcularla ilgili yaptığı açıklama şöyle; 
 
'Futbol Takımımız, üç günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
 
Sol dizinde ağrı hisseden ve yapılan MR görüntülemesinde ödem tespit edilen futbolcumuz Cenk Tosun tedaviye alınırken, tedavilerine devam edilen Francisco Montero ile Rachid Ghezzal idmanda yer almadı. Sağ uyluk arka adalesindeki yaralanma sonrası sahaya dönüş çalışmaları süren Rıdvan Yılmaz takımdan ayrı çalıştı.'

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Etiketler: ghezzal beşiktaş cenk tosun rıdvan yılmaz
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