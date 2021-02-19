Beşiktaş'tan 3 yıldız hakkında açıklama

19 Şubat 2021 Cuma - 13:40
Beşiktaş'ın sakatlık yaşayan futbolcularla ilgili yaptığı açıklama şöyle;
'Futbol Takımımız, üç günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir
Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Yukatel Denizlispor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sol dizinde ağrı
hisseden ve yapılan MR görüntülemesinde ödem tespit edilen futbolcumuz Cenk Tosun
tedaviye alınırken, tedavilerine devam edilen Francisco Montero ile Rachid Ghezzal idmanda yer almadı. Sağ uyluk arka adalesindeki yaralanma sonrası sahaya dönüş çalışmaları süren Rıdvan Yılmaz takımdan ayrı çalıştı.'