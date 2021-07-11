Beşiktaş'tan 8 milyon öğrenciye destek

Hafta sonunda Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne konuk olan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; Beşiktaş Jimnastik Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcular Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Emre Bilgin ve öğrencilerle bir araya geldi.

11 Temmuz 2021 Pazar - 12:08
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“Telafide Ben de Varım”programı, çocukların ve gençlerin tatilllerini verimli geçirmeleri için 81 ilde, 8 milyon öğrencinin katılımı ve 500 bine yakın etkinlikle son hız devam ediyor. 22 bin okulun yanı sıra 5 bakanlık ve tüm belediyelerin imkânları da seferber edilirken bir destek de Beşiktaş Spor Kulübünden geldi.

 
Hafta sonunda Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne konuk olan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; Beşiktaş Jimnastik Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcular Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Emre Bilgin ve öğrencilerle bir araya geldi.

Sporun çocukların hem zekâ hem de duygusal gelişimi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, bu nedenle “Telafide Ben de Varım” programında yüzlerce sportif etkinliğe yer verildiğini belirtti.
 
Sergen Yalçın da telafi etkinlikleri için ne destek gerekiyorsa vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Kısa süren sohbetin ardından Bakan Selçuk ve Sergen Yalçın, “Telafide Ben de Varım” tişörtleriyle yeşil sahaya çıktı. Isınma hareketlerinin ardından Bakan Selçuk, öğrencilerle futbol oynayıp bol bol sohbet etti.  
 
“Salgında çocukların yarım kalan teneffüsleri, aktiviteleri gibi tişörtlerdeki yarım kalpleri de ellerimizle tamamlıyoruz.” diyen Ziya Öğretmen ve futbolcular öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.
 
Yalçın; Bakan Selçuk’a 06 numaralı, Ziya Selçuk yazılı, kırmızı Beşiktaş forması hediye etti.

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Etiketler: telafide ben de varım beşiktaş ziya selçuk
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