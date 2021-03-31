Beşiktaş'tan açıklama! Halil Umut Meler...

Beşiktaş Kulübü, ligde Kasımpaşa ile oynayacakları maça hakem Halil Umut Meler'in atanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

31 Mart 2021 Çarşamba - 19:14
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da koronavirüs şoku! Galatasaray'ın efsane ismi Popescu ile ilgili casusluk şoku! Fenerbahçe Erdinç Sözer'i resmen açıkladı! TFF duyurdu! 1. Lig'de VAR uygulanacak! Galatasaray'a sevindiren haber! Bedava yıldız...

Beşiktaş Kulübü, Merkez Hakem Kurulu ve hakem Halil Umut Meler hakkında bir açıklama yayınladı.
 
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
 
"Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile oynadığımız maçta da görevli olan Halil Umut Meler’i atamıştır.
 
Merkez Hakem Kurulu’nun Halil Umut Meler’i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki, bu atamanın makul bir açıklaması vardır.
 
Merkez Hakem Kurulu’ndan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz!"..

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Emre Belözoğlu'ndan sürpriz hamle: Yürüyerek bile gelir Emre Belözoğlu'ndan sürpriz hamle: Yürüyerek bile gelir
Sergen Yalçın'ın olay sözleri sonrası tarihi karar! Cüneyt Çakır ve...Sergen Yalçın'ın olay sözleri sonrası tarihi karar! Cüneyt Çakır ve... Fenerbahçeli Ozan Tufan evleniyor! İşte ilk kareler...Fenerbahçeli Ozan Tufan evleniyor! İşte ilk kareler... Fenerbahçe'de sürpriz! Ozan ve Altay derken genç yıldıza 25 milyon euro...Fenerbahçe'de sürpriz! Ozan ve Altay derken genç yıldıza 25 milyon euro...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.