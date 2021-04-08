Beşiktaş'tan Ahmet Çakar'a yaylım ateşi

Beşiktaş Kulübü eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar hakkında hukuki süreci başlattığını açıkladı.

08 Nisan 2021 Perşembe - 17:21
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İşte siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama: "Faal hakemlik dönemindeki tercihleri taraftarlarımızca bestelere konu olmuş, hakemliği bıraktıktan sonra da birçok skandal ile gündeme gelmiş olan Ahmet Çakar isimli şahıs, Futbol Takımımızın Süper Lig’in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 yendiği maçın ardından sosyal medya hesabı ile köşe yazısında, takımımızın haklı ve tertemiz galibiyetine çirkin imalarla gölge düşürmeye çalışmıştır.
 
Meslek ahlakını yok sayarcasına yapılmış bu açıklamaların “reyting” uğruna yapıldığını düşünmek istiyoruz.
 
İlgili şahıs hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."

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Etiketler: ahmet çakar beşiktaş
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