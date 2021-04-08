Beşiktaş'tan Atiba açıklaması! 'Alçak saldırı'

Sosyal medyada Atiba ve ailesine ırkçı saldırılarda bulunan 'insan müsveddelerine' Beşiktaş'tan flaş bir yanıt geldi.

08 Nisan 2021 Perşembe - 15:09
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Dün akşam oynanan Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 3 asistle maçın yıldızı olan Atiba ve aile üyeleri, dün akşam sosyal medyada ırkçı bir saldırıya uğradı.
 
Beşiktaş İletişim ve Medya Sorumlusu Erol Kaynar, yaşanan alçak saldırı sonrasında konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kaynar Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Sosyal medyada Atiba'ya ve ailesine ırkçı saldırıda bulunan insan müsveddesi hakkında hukuki işlemler başlatılmıştır.
 
Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız! Ve asla peşini bırakmayacağız, kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz."

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Etiketler: atiba beşiktaş
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