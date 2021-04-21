Beşiktaş'tan Christian Benteke bombası

Beşiktaş'ta hedef mutlak şampiyonluk ama önümüzdeki sezonun da hesapları şimdiden yapılıyor. Geniş ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlılarda Cenk Tosun 'un Everton 'a dönecek olması Kartal'ı yeni bir golcü arayışına itmişti. Bu kapsamda bazı isimler üzerinden analiz yapan teknik kadro kararını verdi...

VE GÖRÜŞMELER...

Crystal Palace'tan ayrılmayı planlayan Christian Benteke'yi gündemine almış olan Beşiktaş , konuyu bir sonraki adıma taşıdı ve görüşmelere başladı.

Belçika basınından Voetbal Nieuws sitesi Benteke'nin daha önce reddettiği siyah-beyazlılara sıcak bakmaya başladığına dikkat çekmişti...

ŞAMPİYON TAKIMDA OYNAMAK...

Düzenli olarak forma giymek isteyen 30 yaşındaki forvet oyuncusu şampiyon bir takıma gelecek olmanın da farkını yaşamak istediği kaydedildi.

ROTA İSTANBUL!

Beşiktaş'ın ligi liderlikle göğüslemesi halinde Benteke de bavullarını hazırlayıp rotasını büyük bir pürüz çıkmazsa İstanbul'a çevirmesi bekleniyor.

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