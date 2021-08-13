Beşiktaş'tan David Luiz bombası!

Adı sık sık Adana Demirspor ile anılan David Luiz için Beşiktaş devreye girdi.

13 Ağustos 2021 Cuma - 9:15
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Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri olan ancak bugüne kadar resmi bir teklifin yapılmadığı David Luiz için girişimler başladı.
 
Brezilyalı stoperin menajeri ile temasa geçen Siyah-Beyazlı kurmaylar'ın oyuncu için yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. David Luiz'in istediği rakamın ise yıllık 3.5 milyon Euro olduğu pazarlıkların ise devam ettiği ifade edildi.
 
Beşiktaş'ın başı bonusu teklif edebileceği de belirtiliyor.
 
BENFİCA CEPHESİNDEN İYİ HABER
 
David Luiz ile yapılacak pazarlıklar sonucunda her iki tarafında da vereceği tavizlerle fiyat makasının daralabileciği ve transfer olasılığının bu şekilde aratbileceği de gelen haberler arasında. Bu arada David Luiz'in transfer ihtimali bulunan Benfica cephesinden de Beşiktaş için sevindirici haberler geldi.
 
JESUS: LUİZ TÜRKİYE'YE GİDECEK
 
Benfica Teknik Direktörü Juan Jesus "David Luiz, Benfica'ya dönmeyecek. Henüz buraya dönmesi için doğru zaman değil. Artık Benfica'da oynayabileceğini düşünmüyorum. Ben de taraftarımız da onu çok seviyor. Eğer son durumunda değişiklik olmadıysa, Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Etiketler: adana demirspor david luiz beşiktaş
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