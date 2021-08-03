Beşiktaş'tan De Jong'a rest! 'Son teklifimiz bu'

Beşiktaş yönetimi Sevilla'da oynayan tecrübeli golcü De Jong için 2 milyon euro teklif etti.

03 Ağustos 2021 Salı - 7:28
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Diego Costa ve Mitrovic konusunda maliyet hesabı yapan Beşiktaş yönetimi, Rondon'da da kararsız kalınca bu 3 ismi askıya almıştı.
 
Son olarak İspanya LaLiga ekibi Sevilla'nın Hollandalı golcüsü Luuk de Jong üzerine yoğunlaşan idareciler, futbolcu ve kulübünden olumlu geri dönüş almıştı.
 
Oyuncunun ilk temaslardaki pozitif tavrı, yıllık ücrette ısrarcılığa dönüştü. Yönetimin 2 milyon euro maaşla bedelsiz kiralamaya çalıştığı De Jong, 2.5 milyon euro garanti artı 500 bin euro bonus istedi. Olumsuz yanıt veren Beşiktaş yönetimi, oyuncuya son teklifimiz 2 milyon euro restini çekti. 

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Etiketler: de jong beşiktaş
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