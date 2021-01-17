Beşiktaş'tan derbi öncesi flaş Cüneyt Çakır açıklaması

İşte o açıklama...

"Daha önce de belirttiğimiz gibi bu akşamki maçın hakemi Cüneyt Çakır'dan tek beklentimiz 'derbiyi Avrupa'da yönettiği maçlar gibi yönetmesidir.'"



Bununla birlikte VAR sistemi, hataların önüne kolaylıkla geçebilecek ve desteklediğimiz bir sistemdir. Karşılaşmanın VAR'da görevli hakemlerinin sistemi doğru kullanacaklarına ve olası hatalı kararlarla her iki camianın da üzülmeyeceği bir yönetim göstereceklerine inanmak istiyoruz. Sadece sahadaki futbolun konuşulduğu güzel bir derbi olması dileğiyle..."