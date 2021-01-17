Beşiktaş'tan derbi öncesi flaş Cüneyt Çakır açıklaması

Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi Cüneyt Çakır hakkında "tek beklentimiz 'derbiyi Avrupa'da yönettiği maçlar gibi yönetmesidir." açıklamasında bulundu.

17 Ocak 2021 Pazar - 15:51
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Beşiktaş'tan son dakika açıklaması! Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Erol Kaynar, şu ifadeleri kullandı: "Daha önce de belirttiğimiz gibi bu akşamki maçın hakemi Cüneyt Çakır'dan tek beklentimiz derbiyi Avrupa'da yönettiği maçlar gibi yönetmesidir."
 
İşte o açıklama...
 
"Daha önce de belirttiğimiz gibi bu akşamki maçın hakemi Cüneyt Çakır'dan tek beklentimiz 'derbiyi Avrupa'da yönettiği maçlar gibi yönetmesidir.'"
 
Bununla birlikte VAR sistemi, hataların önüne kolaylıkla geçebilecek ve desteklediğimiz bir sistemdir. Karşılaşmanın VAR'da görevli hakemlerinin sistemi doğru kullanacaklarına ve olası hatalı kararlarla her iki camianın da üzülmeyeceği bir yönetim göstereceklerine inanmak istiyoruz. Sadece sahadaki futbolun konuşulduğu güzel bir derbi olması dileğiyle..."

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Etiketler: cüneyt çakır beşiktaş galatasaray
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