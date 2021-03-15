Beşiktaş'tan derbi öncesi manidar paylaşım

Dün akşam evinde Gençlerbirliği'ne kaybeden Fenerbahçe maçından sonra Beşiktaş'tan ilginç bir paylaşım geldi.

15 Mart 2021 Pazartesi - 9:31
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Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak iç sahada üst üste 4. mağlubiyetini yaşayan ve 1 maç eksiği bulunan Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
 
Kadıköy'de oynanan mücadelenin son düdüğüyle birlikte ise Beşiktaş'tan manidar bir paylaşım yapıldı. Siyah beyazlıların resmi Twitter hesabından Aboubakar ve Necip Uysal'ın sarıldığı bir video paylaşılırken "Sımsıkı sarıl Beşiktaş'a." notu düşüldü.
 
Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medya binlerce etkileşim alırken sarı lacivertli kulübe gönderme olarak değerlendirildi.

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Etiketler: beşiktaş fenerbahçe beşiktaş paylaşım
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