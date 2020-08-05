Beşiktaş'tan dev operasyon! Çifte golcü...

Alanyaspor’la yollarını ayıran Papiss Cisse’ye Beşiktaş formasını giydirmek için geri sayımda bulunan yönetim, hücum hattına ikinci takviye için şimdiden harekete geçti. Kartal, Norwich City’nin Finlandiyalı golcüsü Teemu Pukki’yi de istiyor.

05 Ağustos 2020 Çarşamba - 9:39 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 9:43
İLGİLİ HABERLER
Gökhan İnler, Beşiktaş'a geri dönüyor! Serkan Kırıntılı gelecek, Utku Yuvakuran gidecek! Transferde yılın çalımı! Junior Fernandes imzaya kaldı... Gökhan Gönül'ün ardından Beşiktaş'ta sağ beke 3 aday! Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Mensah'ın sözleşmesinde şoke eden madde!

Beşiktaş’ta bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Burak Yılmaz, Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille’e transfer olmuştu. Tecrübeli yıldızın ayrılığı sonrasında forvet hattını yeni bir isimle güçlendirmek için düğmeye basan yönetime, teknik direktör Sergen Yalçın’dan bu konuda 2 kişilik talep geldiği ortaya çıktı. Bu doğrultuda ilk olarak Aytemiz Alanyaspor’la kontratı sona eren Papiss Cisse için girişimlerini sürdüren yönetim, 35 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamaya çalışıyor.
 
Senegalli oyuncuyla ön anlaşma yapan Siyah-Beyazlılar, son pürüzleri de giderip ardından forvet hattında ikinci isme geçecek.
 

SÜPER LİG'DE TARİHE GEÇEN SERİLER

 
 
Sıradaki hedef Ada...
 
Gelecek sezon öncesinde Şampiyonlar Ligi’nde olabilmek için ön eleme turunda mücadele edecek olan Siyah-Beyazlılar, takımın maaş bütçesini düşük tutup transferde en fazla bütçeyi forvet bölgesi için harcayacak.
 
Bu doğrultuda İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City’nin Finlandiyalı golcüsü Teemu Pukki’yi de hedefleri arasına ekleyen yönetimin, 30 yaşındaki futbolcu için Ada kulübünün kapısını çalmayı planladığı belirtildi.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Beşiktaş Beşiktaş transfer Papiss Cisse Teemu Pukki
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de büyük şok! Harcama limitleri sonrası Mert Hakan ve Filip Novak... Fenerbahçe'de büyük şok! Harcama limitleri sonrası Mert Hakan ve Filip Novak...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Harcama limitleri açıklanınca...Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım! Harcama limitleri açıklanınca... Beşinci çocuğa hazırlık mı? Beşinci çocuğa hazırlık mı? Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut'un bilinmeyen yönleriFenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut'un bilinmeyen yönleri
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.