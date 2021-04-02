Beşiktaş'tan flaş Halil Umut Meler açıklaması

Beşiktaş Kulübü hakem atamalarıyla ilgili MHK hakkında çarpıcı bir açıklama yayınladı.

02 Nisan 2021 Cuma - 16:28
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta bir sakatlık daha! Bu sefer de Mensah Beşiktaş'tan Gerson Rodrigues bombası Atınç Nukan sürprizi! Beşiktaş... Larin'in yerine Kenan Karaman Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Atiba'nın arkadaşı...

Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
 
"Kulübümüzden Açıklama
 
Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizin istemediği hakemleri bu haftaki atamalara kadar görevlendirmeyerek, yıllar boyunca onların taleplerine uygun hareket eden Merkez Hakem Kurulu’nun, Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça, teamüllere aykırı bir şekilde geçtiğimiz hafta oynadığımız derbi maçımızı yöneten hakemi atarken; sözde eşitlikçi davranıyor gözükmek adına rakiplerimizin maçlarına da uzun süredir görevlendirmediği hakemleri atamış olması trajikomik bir olaydır.
 
Hakemlerin bir ceza unsuru olarak kullanıldığına ilk kez şahit oluyoruz.
 
Konu Beşiktaş olunca takındığınız tavır sizi cesur yapmaz; neye hizmet ettiğinizi ortaya koyar. Hatırlatalım; hizmet etmeniz gereken yer Türk futboludur, sergilediğiniz tavrın Türk futboluna hizmet etmediği ise aşikardır. Camialarla inatlaşmanın, futbol ortamını germenin yönetmeye çalıştığınız ülke futboluna yarar sağlamayacağını hatırlatmak isteriz.
 
Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen camiamızın; “önümüzü kesecekler” endişesini haklı çıkarırcasına yapılan bu uygulama, kişisel egoları tatmin etmekten öteye gitmeyeceği gibi maça atanan hakemi de günler öncesinden anormal bir baskı altına sokmuştur.
 
Böyle bir atamanın sadece Beşiktaş’ı değil, her camiayı rahatsız edeceği açıktır. Bu bağlamda, taraflı tarafsız bütün futbolseverleri Kasımpaşa ile oynayacağımız maçı dikkatle takip etmeye davet ediyoruz.
 
Bu atamayı neden yaptığınızın izah edilebilir bir tarafı olmadığı için açıklama yapamadığınızı biliyoruz. Merkez Hakem Kurulu’na önerimiz şudur; eğer niyetiniz halisane ise sezon sonuna kadar bütün maçlarımıza Halil Umut Meler’i atayınız.
 
Biz Beşiktaş’ız! Şeref’imizle oynar, Hakkı’mızla kazanırız!
 
Beşiktaş JK"

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: beşiktaş halil umut meler mhk
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Günün bomba iddiası! Fatih Terim Galatasaray ile yollarını ayırıyor Günün bomba iddiası! Fatih Terim Galatasaray ile yollarını ayırıyor
Hatay maçı öncesi Galatasaray'da Gedson Fernandes krizi! Sözleşmesindeki madde ortaya çıkınca kıyamet koptuHatay maçı öncesi Galatasaray'da Gedson Fernandes krizi! Sözleşmesindeki madde ortaya çıkınca kıyamet koptu Eljif Elmas'ın babası transferi açıkladı Fenerbahçe satıştan payı hesapladı!Eljif Elmas'ın babası transferi açıkladı Fenerbahçe satıştan payı hesapladı! Galatasaray gelecek sezonun transferlerini bitirdi! 4 yıldız imza atmaya gelecekGalatasaray gelecek sezonun transferlerini bitirdi! 4 yıldız imza atmaya gelecek
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.