Beşiktaş'tan flaş Talisca açıklaması

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Talisca için herhangi bir girişimde bulunmadıklarını açıkladı.

23 Aralık 2020 Çarşamba - 10:19
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Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca, yaptığı paylaşımlarla Beşiktaşlı taraftarları bir hayli heyecanlandırmış ve Talisca geri mi dönüyor sorularını akıllara getirmişti.
 
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, bu konuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.
 
Siyah beyazlıların Anderson Talisca gündemine dair konuşan Erdoğan, "Talisca'yı herkes ister. Talisca çok değerli oyuncu bize çok katkıda bulundu. Ancak herhangi bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.
 

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Etiketler: talisca beşiktaş
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