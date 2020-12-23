Beşiktaş'tan flaş Talisca açıklaması

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca, yaptığı paylaşımlarla Beşiktaş lı taraftarları bir hayli heyecanlandırmış ve Talisca geri mi dönüyor sorularını akıllara getirmişti.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, bu konuyla ilgili A Spor 'a açıklamalarda bulundu.

Siyah beyazlıların Anderson Talisca gündemine dair konuşan Erdoğan, "Talisca'yı herkes ister. Talisca çok değerli oyuncu bize çok katkıda bulundu. Ancak herhangi bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.