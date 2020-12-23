Beşiktaş'tan flaş Talisca açıklaması

23 Aralık 2020 Çarşamba - 10:19
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca, yaptığı paylaşımlarla Beşiktaş
lı taraftarları bir hayli heyecanlandırmış ve Talisca geri mi dönüyor sorularını akıllara getirmişti.
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, bu konuyla ilgili A Spor
'a açıklamalarda bulundu.
Siyah beyazlıların Anderson Talisca gündemine dair konuşan Erdoğan, "Talisca'yı herkes ister. Talisca çok değerli oyuncu bize çok katkıda bulundu. Ancak herhangi bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.