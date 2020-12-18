Beşiktaş'tan flaş Talisca ve Dorukhan Toköz açıklaması

Beşiktaş Kulubü İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, Talisca ve Dorukhan Toköz hakkında önemli ifadeler kullandı.

18 Aralık 2020 Cuma - 14:37
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Beşiktaş Kulübü İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, Ortacizgi.com'a özel açıklamalarda bulundu.
 
Erol Kaynar, Anderson Talisca'nın yaptığı paylaşımlar için sert tepki gösterirken Dorukhan Toköz ile yapılan sözleşme görüşmeleri hakkında da konuştu.
İşte Kaynar'ın ortacizgi.com'a yaptığı açıklamalar:
 
TALISCA, KENDİNE PRİM YAPTIRMAYA ÇALIŞIYOR
 
Anderson Talisca'nın taraftarı yanlış yönlendirdiğini dile getiren Erol Kaynar; "Talisca, kendine prim yaptırmaya çalışıyor. Bunun dışında başka bir şey yok. Kendi kendine bir şeyler yazıp çiziyor. Bu durum şahsen hiç hoşuma gitmiyor. Taraftarı da yanlış yönlendiriyor. Üzülüyorum" dedi.
 
HOCAMIZ 1-2 TAKVİYE İSTEYEBİLİR
 
Sergen Yalçın'ın 1-2 takviye isteyebileceğini söyleyen Kaynar; "Beşiktaş, iyi gidiyor. Kadro olarak da derinliğimiz var. Ocak ayında belki hocamız 1-2 takviye isteyebilir. O zaman ona bakılır. Hem 11 oynayan hem de daha sonradan oyuna giren oyuncuların performansları bizi de hocayı da mutlu ediyor. Beşiktaş, doğru bir yolda. Daha iyi olacağız." dedi.
 
DORUKHAN, ARTIK KARAR VERMELİ
 
Dorukhan Toköz ile yapılan yeni sözleşme görüşmeleri hakkında ise Erol Kaynar; "Dorukhan ile görüşmeler devam ediyor. Kararı başkan verecektir. Dorukhan'a gerekli teklifler yapıldı. Dorukhan da artık karar vermelidir. Beşiktaş gibi camiayı herkes kolay kolay bulamaz. Bunun için doğru değerlendireceğini düşünüyorum. İnşallah doğruyu bulur"
 

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Etiketler: erol kaynar beşiktaş talisca dorukhan toköz
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