Beşiktaş'tan Fode Koita bombası

Beşiktaş, Ocak ayında Kasımpaşa'da oynayan tecrübeli golcü Fode Koita için girişimlere başlayacak.

08 Aralık 2020 Salı - 9:32 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 9:35
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Beşiktaş, yaz transfer döneminde 2016'dan bu yana Kasımpaşa forması giyen Fode Koita'yı çok istemiş ancak başarılı olamamıştı. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu için sezon öncesi ciddi girişimler sağlansa da Mame Thiam'ın Fenerbahçe'ye transferindeki kolaylık Gineli santrfor için siyah-beyazlılara gösterilmemişti. Golcü oyuncu da Beşiktaş'a gitmek istediğini kulüp yönetimine iletmiş, engelleri aşması mümkün olmamıştı. Ancak görünen o ki Koita transfer defterini henüz kapatmamış.
 
YÖNETİMİN PLANI SEZON SONU ALMAK
 
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta görev alan Fode Koita, karşılaşmanın ardından sürpriz bir ifade kullandı. Siyah-beyazlıların takım otobüsünün yanından geçerken kendisine yöneltilen "Ne zaman bu otobüse bineceksin?" sorusuna "İnşallah devre arası" cevabını verdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu Beşiktaş yönetimi devre arası için olmasa da sezon sonunda kadrosuna katmayı düşünüyor.
 

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Etiketler: koita beşiktaş transfer
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