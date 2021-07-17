Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rachid Ghezzal tepkisi

Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Beşiktaş ve Galatasaray'ı transferde karşı karşıya getirirken siyah beyazlı kulüpten tepki dolu açıklama geldi.

17 Temmuz 2021 Cumartesi - 23:29
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Transferi yılan hikayesine dönen ve Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Rachid Ghezzal, henüz kararını vermezken siyah beyazlıların kondisyoneri Stefano Marrone'den sitem dolu bir açıklama geldi.
 
Ghezzal'ın transferi için Galatasaray'ın devreye girmesini etik bulmadığını dile getiren Stefano Marrone, Instagram'dan yaptığı açıklamada,  "Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. İtalya'da öyle bir şey olursa tam etik dışı olduğunu herkes söyler. Yani Juventus önceki sezonda takımda oynayan bir futbolcuyla pazarlık yaparken asla ve asla Milan ya da Inter giremez, ilgilendirmez ve başka teklif edemez! Neden hiç kimse burada bunları söylemiyor? Bir arkadaş bana anlatabilir mi?" sözleriyle Galatasaray'a tepki gösterdi.

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