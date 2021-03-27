Beşiktaş'tan Gökhan Töre ayrılığı kapıya dayandı

Beşiktaş'ta sık sık sakatlanarak geri planda kalan Gökhan Töre ile yollar ayrılıyor...

27 Mart 2021 Cumartesi - 12:08
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Sezon başında Yeni Malatyaspor'la yollarını ayırmasının ardından Beşiktaş'a kazandırılan Gökhan Töre'yle 1+1 yıllık sözleşme yapılmıştı.
 
Bu sezon peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kendisini fazla gösterme şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcu, 12 mücadeleye çıkıp 1 golle oynamıştı. Tecrübeli ismin formu ve istikrarının beklentilerin altında kalması sebebiyle şu andaki görüntüye göre kendisiyle sözleşme yenilenmesi zor gözüküyor. Töre, ligde ve kupada kalan maçlarda kendisini gösterip yeni sözleşmeyi kapmaya çalışacak.

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Etiketler: gökhan töre beşiktaş
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