Beşiktaş'tan hakem eleştirisi: 'Ne sahada VARsınız, ne ekran başında!'

Beşiktaş'ta 1-1 biten Antalyaspor maçının ardından hakem yönetimine eleştiri vardı.

Siyah beyazlı kulüp, Twitter hesabından da flaş bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş, yaptığı paylaşımda 'Ne sahada VARsınız, ne ekran başında!' sözlerini kullandı.

''DÜZGÜN BİR YÖNETİM GÖSTERMİYORLAR''