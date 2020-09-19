Beşiktaş'tan hakem eleştirisi: 'Ne sahada VARsınız, ne ekran başında!'

Beşiktaş, Antalyaspor maçının ardından hakemler hakkında paylaşımda bulundu.

19 Eylül 2020 Cumartesi - 23:10
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Beşiktaş'ta 1-1 biten Antalyaspor maçının ardından hakem yönetimine eleştiri vardı.
 
Siyah beyazlı kulüp, Twitter hesabından da flaş bir paylaşım yaptı.
 
Beşiktaş, yaptığı paylaşımda 'Ne sahada VARsınız, ne ekran başında!' sözlerini kullandı.
 
''DÜZGÜN BİR YÖNETİM GÖSTERMİYORLAR''
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Murat Şahin, maç sonu yaptığı açıklamalarda ''Taç gözümün önünde oldu. Boyd'a dışarıdayken çarpıyor top, ben ona itiraz ettim. Maç genelinde de hakemlerin düzgün bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum şahsen. Hakemlerin tartışılmasının en büyük noktası maç içinde iki tarafa aynı şeyi vermemeleri. Bir tarafa aynı faule sarı kart verip diğerine faul vermiyorlar. Hakem tartışmalarının büyük nedeni bu, standartları yok, iki taraf adına da söylüyorum.'' sözlerini kullanmıştı.
 
 

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Etiketler: Beşiktaş antalyaspor hakem
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