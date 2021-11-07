Beşiktaş'tan Ladislav Almasi sürprizi!

Son şampiyon Beşiktaş 'ta transfer girişimleri erken başlamış durumda. Birçok isimle temas halinde olan Kartal, son olarak Ladislav Almasi'yi gündemine aldı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Kartal devre arasında kadrosuna bir forvet almayı daha düşünüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki ismin Ladislav Almasi olduğu öğrenildi.