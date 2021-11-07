Beşiktaş'tan Ladislav Almasi sürprizi!

Forvet hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş Slovak futbolcu Ladislav Almasi'yi gündemine aldı.

07 Kasım 2021 Pazar - 10:36
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Son şampiyon Beşiktaş'ta transfer girişimleri erken başlamış durumda. Birçok isimle temas halinde olan Kartal, son olarak Ladislav Almasi'yi gündemine aldı.
 
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Kartal devre arasında kadrosuna bir forvet almayı daha düşünüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki ismin Ladislav Almasi olduğu öğrenildi.
 
Ara transfer döneminde mali açıdan uygun, genç ve yetenekli bir golcü arayan Beşiktaş, Slovak oyuncu için kulübü Banik Ostrava ile kısa süre içinde görüşmelere başlayacak. 22 yaşındaki genç futbolcunun bonservis bedeli 750 bin Euro.

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Etiketler: Ladislav Almasi beşiktaş
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