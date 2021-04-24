Beşiktaş'tan maç sonu olay Fenerbahçe ve Cüneyt Çakır mesajı

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

24 Nisan 2021 Cumartesi - 23:00
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kayserispor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
 
İşte Emre Kocadağ'ın sözleri;
 
Cüneyt hoca bizi dünyada temsil eden bir hakem, saygımız var ama bu akşam gösterdiği performans ona çok yakışmadı. Verilmeyen penaltı var, Pedro özellikle sahada nasıl kaldı, hayretler içinde izledik. Kayserispor'u maçta tuttu.
 
SON BİRKAÇ HAFTADIR SESSİZLER
 
Sene başından beri 3-4 yöneticiyle kamera karşısına geçenler, son birkaç haftadır sessiz sakin kalıyorlar. Her maç sonunda çıkıp iPad'lerle sunumlar yapıp algı yaratanlar, ne MHK'yı, ne hakem camiasını, ne federasyonu, ne yayıncı kuruluşu bıraktılar
 
MEMNUNİYET GELDİ
 
FETÖ var, devlet müdahale etsin, sokağa dökecekler diyenler, yerden yere vuranlar, son birkaç maçtır, özellikle Beşiktaş - Fenerbahçe maçından sonra sessizliğe büründüler. Memnuniyetsizlik gitti, memnuniyet geldi, kaçırdığımız bir şey mi var?

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