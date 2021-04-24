Beşiktaş'tan maç sonu olay Fenerbahçe ve Cüneyt Çakır mesajı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kayserispor 'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Emre Kocadağ'ın sözleri;

Cüneyt hoca bizi dünyada temsil eden bir hakem, saygımız var ama bu akşam gösterdiği performans ona çok yakışmadı. Verilmeyen penaltı var, Pedro özellikle sahada nasıl kaldı, hayretler içinde izledik. Kayserispor'u maçta tuttu.

SON BİRKAÇ HAFTADIR SESSİZLER

Sene başından beri 3-4 yöneticiyle kamera karşısına geçenler, son birkaç haftadır sessiz sakin kalıyorlar. Her maç sonunda çıkıp iPad 'lerle sunumlar yapıp algı yaratanlar, ne MHK'yı, ne hakem camiasını, ne federasyonu, ne yayıncı kuruluşu bıraktılar

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