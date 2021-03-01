Beşiktaş'tan Salih Özcan atağı

Yeni sezon çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, Salih Özcan ile ilgileniyor.

01 Mart 2021 Pazartesi - 13:50
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Süper Lig'in 27. haftasında sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Beşiktaş'ta, sezon sonu için transfer çalışmalarına şimdiden başlandı.
 
Siyah-beyazlıların hedefi ise Alman ekibi Köln'de forma giyen gurbetçi oyuncu Salih Özcan... Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş'ın Köln'de forma giyen Salih Özcan için menajeriyle temas kurduğu ortaya çıktı. 23 yaşındaki oyuncu için sezon sonu resmi adımlar atılacak.
 
23 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerine Köln altyapısında başladı. 2016 yılında A takıma yükselen Salih Özcan, sezon başında kiralık oynadığı Kiel'den Köln'e dönüş yapmıştı. Bu sezon toplamda 24 maça çıkan genç oyuncu, 1 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Özcan'ın kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
 

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Etiketler: salih özcan beşiktaş
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