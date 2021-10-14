Beşiktaş'tan Samuel Umtiti bombası

Barcelona'dan ayrılması hemen hemen kesinleşen Samuel Umtiti için Beşiktaş devreye girdi.

14 Ekim 2021 Perşembe - 9:39
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Adı bir süredir sıkça Beşiktaş ile adı anılan Samuel Umtiti konusunda Barcelona'da yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol basını; gelecek sezon kadroda düşünülmeyen ve takımdan ayrılması için temaslar devam eden 27 yaşındaki savunmacının bu talebi kabul ettiğini yazdı. Sözleşmesi 2023'te bitecek olan Fransız stoperin Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma kiralık gitmesi şartıyla ayrılma kararı aldığı belirtildi.
 
Oyuncuyu Fransa'dan bazı takımların istediği kaydedilip, talip olan takımlar arasında Beşiktaş'ın olduğu da yazıldı. Sezonbaşında kadrosuna katmak istediği Samuel Umtiti için yoğun mesai harcayan siyahbeyazlılar, Fransız futbolcunun takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.
 
Barça, savunma oyuncusunu Ocak 2022'de kesin olarak ya satacak veya kiralık olarak verecek. Mali bir krizin ortasında olan Katalan ekibi giderlerini azaltmak zorunda. Haberde Beşiktaş'ın yeniden Samuel Umtiti için devrede olduğu, ocak ayında yeniden bir kiralama teklifi yapacağı iddia edildi.
 
Geçtiğimiz sezon 16 karşılaşmada görev yapan bu sezon ise henüz resmi maçlarda süre almayı başaramayan Samuel Umtiti'nin maliyetinden kurtulmayı amaçlayan Barcelona acil olarak oyuncuyu takımdan göndermek istiyor.

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Etiketler: Samuel Umtiti beşiktaş
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