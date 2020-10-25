Beşiktaş'tan sürpriz atak! Cenk Tosun geri dönüyor...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında Cenk Tosun’u istiyor. Sakatlığı sonrasında sahalara dönmeye hazırlanan oyuncunun durumunu takip eden yönetim, ardından da Everton'a kiralama teklifinde bulunacak.

25 Ekim 2020 Pazar - 9:20 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 9:28
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Transfer döneminin son günlerinde bir çok isim sonrası Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, devre arasında bir forvet takviyesinin daha yapılacağını açıklamıştı. Başkanın gönlündeki oyuncunun ise Cenk Tosun olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde de milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Ahmet Nur Çebi bu kez işi bitirmek istiyor.
 
HEDEFİ AVRUPA ŞAMPİYONASI
 
Mart ayında çapraz bağ ameliyatı olan ve 2 Kasım'da sahalara dönmesi beklenen 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi kolları sıvadı. Cenk'in Everton'daki durumunu ocak ayında takip edecek olan siyah-beyazlılar, yeterli şansı bulamaması ve ayrılmayı düşünmesi halinde eski futbolcusuna teklif yapacak. Oyuncu da Avrupa Şampiyonası için düzenli forma giyeceği bir takım arıyor.
 
 
 
 
245
 
C.Palace'ta kiralık oynarken çapraz bağ ameliyatı olan Cenk'in 2 Kasım'da dönmesi bekleniyor. Oyuncu 245 gün sahalardan uzak kalmış olacak.
 
3. FORMA İÇİN BÜYÜK YARIŞ
 
Kartal, Kovid-19 testi pozitif çıkan Mensah ile sakatlıkları bulunan N'Koudou, Hasic ve Atakan'dan yarın yararlanamayacak. Düğümün orta sahada çözüleceğini düşünen teknik heyet, Atiba, Josef, Dorukhan, Oğuzhan ve Ljajic arasında seçim yapacak. Bu beşli arasında Atiba ve Josef'in yeri hazır. Son forma için ise Sergen Yalçın'ın yakından ilgilendiği Ljajic avantajlı.
 
 
GHEZZAL 45 DAKİKA HAZIR
 
Beşiktaş'ın Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal'ın takımla çalışmalara tam anlamıyla başlaması herkesi memnun etti. Fizik olarak iyi duruma gelmeye başlayan 28 yaşındaki oyuncu, çift kale maçlardaki performansı ile olumlu sinyaller verdi. Ghezzal'ın Denizli maçında 2. yarıda forma giyebileceği kaydedildi.

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Etiketler: Beşiktaş Cenk Tosun transfer haberleri
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