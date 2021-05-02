Beşiktaş'tan TFF'ye flaş talep! 'TT Stadı'nda...'

02 Mayıs 2021 Pazar - 9:44
Son 3 maçından 4 puan alması durumunda rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek olan Beşiktaş
, Galatasaray
ile oynanacak olan derbiden önce flaş bir kararın altına imza attı.
Fenerbahçe'nin pazartesi günü Erzurumspor
'a puan kaybetmesi halinde, Galatasaray ile 8 Mayıs'ta oynanacak maçta şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan Beşiktaş, şampiyonluk kupasının Galatasaray'ın stadı Türk Telekom Stadı'na getirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.