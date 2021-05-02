Beşiktaş'tan TFF'ye flaş talep! 'TT Stadı'nda...'

Beşiktaş, Galatasaray'ı yenmesi halinde TT Stadı'nda kupa kaldırmak istiyor.

02 Mayıs 2021 Pazar - 9:44
İLGİLİ HABERLER
Demba Ba sürprizi! Beşiktaş'a geri... Lyon dediler Nice çıktı! Ersin Destanoğlu için geldiler Ghezzal'ın menajerinden flaş açıklama! Atiba açıkladı! 1 yıl daha yola devam Beşiktaş'ta N'Koudou şoku!

Son 3 maçından 4 puan alması durumunda rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek olan Beşiktaş, Galatasaray ile oynanacak olan derbiden önce flaş bir kararın altına imza attı.
 
Fenerbahçe'nin pazartesi günü Erzurumspor'a puan kaybetmesi halinde, Galatasaray ile 8 Mayıs'ta oynanacak maçta şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan Beşiktaş, şampiyonluk kupasının Galatasaray'ın stadı Türk Telekom Stadı'na getirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: beşiktaş tt stadı kupa
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
L'Equipe Burak Yılmaz'ı manşet yapmaktan sıkılmadı! Yine damga vurdu L'Equipe Burak Yılmaz'ı manşet yapmaktan sıkılmadı! Yine damga vurdu
Tümer Metin Beşiktaş soyunma odasındaki kavgayı açıkladı! 'Mensah ile Josef de Souza...'Tümer Metin Beşiktaş soyunma odasındaki kavgayı açıkladı! 'Mensah ile Josef de Souza...' Beşiktaş - Hatayspor maçından sonra Türkiye'yi sallayan itiraf! '2-3 kişi Sergen Yalçın'ı gönderecekti'Beşiktaş - Hatayspor maçından sonra Türkiye'yi sallayan itiraf! '2-3 kişi Sergen Yalçın'ı gönderecekti' Beşiktaş - Hatayspor maçından sonra bombaladı! 'Hasta ruhlu insanlar'Beşiktaş - Hatayspor maçından sonra bombaladı! 'Hasta ruhlu insanlar'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.