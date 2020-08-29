Beşiktaş'tan transfer için Adama Soumaoro hamlesi

Atletico Madrid'den 21 yaşındaki stoper Francisco Montero'yu transfer eden Beşiktaş, Lille forması giyen Fransız stoper Adama Soumaoro için de görüşmelere başladı.

29 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:03
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Siyah Beyazlılar'da Montero transfer hamlesinden sonra şimdi de Fransa harekâtı başlıyor. Trtspor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Lille'in stoperi Adama Soumaoro için kulübüyle görüşmelere başladı. Burak Yılmaz'ı Lille'e gönderen Siyah Beyazlılar, Fransız kulübünden Adama Soumaoro'yu kadrosuna katmak istiyor. 
 
Geçen sezon İtalya Serie A takımı Genoa'da kiralık oyanayan 28 yaşındaki stoper 31 Ağustos tarihi itibariyle takımına geri dönecek. 2019/2020 sezonuna Lille'de başlayan, devre arasında ise Genoa'ya kiralanan Adama Soumaoro, Ligue 1 ve Serie A'da toplam 18 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. 
 
 
 

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