Beşiktaş'tan Wellinton açıklaması

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, adı son günlerde Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımıyla anılan Brezilyalı stoperi Welinton Souza ile ilgili bir açıklama yayımladı.

24 Ekim 2020 Cumartesi - 12:48
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Beşiktaş, adı son günlerde Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımıyla anılan Brezilyalı stoperi Welinton Souza ile ilgili bir açıklama yayımladı.
 
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;
 
"Futbolcumuz Welinton Souza'nın Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübüne transfer olacağı yönünde medyada bir süredir yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır.
 
Kulübümüze, Welinton Souza için ne haberde iddia edilen kulüpten ne de başka bir kulüpten herhangi bir teklif gelmemiştir.
 
Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
 

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Etiketler: wellinton beşiktaş
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