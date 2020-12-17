Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu: 3-1

17 Aralık 2020 Perşembe - 22:55
Ziraat Türkye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş
sahasında Tarsus
İdman Yurdu'nu konuk etti. Beşiktaş sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Beşiktaş'ın gollerini 30. dakikada Rosier, 39. dakikada Larin ve 56. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Tarsus İdman Yurdu'nun golünü ise 80. dakikada Mertcan Çam attı.
Beşiktaş'ta Güven Yalçın 12. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
11' Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın penaltı vuruşunda kaleci Anıl gole izin vermedi.
30' Tarsus İdman Yurdu'nun çıkarken kaptırdığı topa ceza yayının üzerinden Valentin Rosier sol ayağıyla müthiş vurdu ve yerden giden top köşeden ağlarla buluştu
39' Sağ kanattan ceza alanına sokulan Atakan'ın kale alanına doğru çevirdiği topa arka direkte bomboş kalan Cyle Larin dokundu
56' Kaleci Anıl'ın kısa düşen pası sonrası Oğuzhan ceza alanına girdi, geriye bıraktığı topu ön çizgiden Güven Yalçın yerden düzgün vuruşla ağlara yolladı
80' Sol kanattan gelişen Tarsus İY atağında İbrahim'in ortaya çevirdiği topu penaltı noktası üzerinde iyi kontrol eden Mertcan Çam, köşeye yerden düzgün vurdu