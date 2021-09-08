Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Şenol Güneş açıklaması

08 Eylül 2021 Çarşamba - 20:50
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:
"İBizim meslekte işler iyi giderken çok fazla kimseye ihtiyacınız olmuyor. Burada taraftarın, camianın, halkımızın desteğine zor anlardayken ihtiyaç var. Ben Şenol hocaya destek olmamız gerektiğini düşünüyorum."
"HOCAMIZIN YERİNDE HERKES OLABİLİR"
"Futbolda işler her zaman iyi gidecek diye bir şey yok. Sonuç çok sağlıklı olmadı ama destek vermek lazım diye düşünüyorum hocamız ve oyuncularımıza. Hepsi ülkemizin değerleri. Bugün hocamızın yerinde herkes olabilir, biraz destek olmak lazım."
"DÜNYA KUPASI'NA GÖTÜREBİLİRLER"
"Çok konuşmayı, kaos yaratmayı, fikir beyan etmeyi çok seviyoruz. Bu oyuncularımız ve hocamız bizi EURO 2020'ye götüren kadro, Dünya Kupası'na götürebilirler ve başarabilirler. Destek olmayı çok daha sağlıklı görüyorum."
"BEŞİKTAŞ CAMİASI SANA HADDİNİ BİLDİRİR"
"Yaptığı çok önemli değil. Bloomberg mi, neydi? Uilenberg. Bu adam bir yerlerde seminerler veriyorlardır. Bayern Münih teknik direktörü hakemlere çok baskı yapıyor diyebiliyor mudur? Bu arkadaşa birileri bir şey fısıldamıştır. Diğer teknik direktörler baskı yaratamıyorlar mı? Buna kim ne fısıldamış? Sen, Beşiktaş
camiasını nasıl karşına alıyorsun? Beşiktaş camiası sana haddini bildirir, onu bil bir defa. Kesin, 3-5 maç içinde beni maçtan atarlar."
"TFF'DEN RİCA EDİYORUM, HADDİNİ BİLDİRİN"
"TFF'den rica ediyorum, haddini bildirin. Bu arkadaşa kimle muhatap olduğunu hatırlatın. Siz bildiremezseniz, biz bildiririz."
"HAKEM BENİ ATARSA AÇIKLAMAK ZORUNDA KALACAK"
"TFF bünyesindeki bir adam nasıl böyle bir açıklama yapabilir? Ben şimdi yarın maçtan atılırsam, bunu kim açıklayabilir? Bir hakem beni atarsa, bunu açıklamak zorunda kalacak. Ben bunu soracağım çünkü. Beni kenardan atman için ne yaptım diye soracağım. Uilenberg artık bir taraftır ve Beşiktaş'ın karşısındadır. Şu anda TFF'nin yapması gereken tek şey, bu arkadaşın işine son vermek. Ben artık hakem camiasından çekiniyorum. Artık kulübede oturur, maç izlerim. Oluşan bu ortamdan sonra."