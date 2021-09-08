Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Şenol Güneş açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"İBizim meslekte işler iyi giderken çok fazla kimseye ihtiyacınız olmuyor. Burada taraftarın, camianın, halkımızın desteğine zor anlardayken ihtiyaç var. Ben Şenol hocaya destek olmamız gerektiğini düşünüyorum."

"HOCAMIZIN YERİNDE HERKES OLABİLİR"

"Futbolda işler her zaman iyi gidecek diye bir şey yok. Sonuç çok sağlıklı olmadı ama destek vermek lazım diye düşünüyorum hocamız ve oyuncularımıza. Hepsi ülkemizin değerleri. Bugün hocamızın yerinde herkes olabilir, biraz destek olmak lazım."

"DÜNYA KUPASI'NA GÖTÜREBİLİRLER"

"Çok konuşmayı, kaos yaratmayı, fikir beyan etmeyi çok seviyoruz. Bu oyuncularımız ve hocamız bizi EURO 2020'ye götüren kadro, Dünya Kupası'na götürebilirler ve başarabilirler. Destek olmayı çok daha sağlıklı görüyorum."