Beşiktaş Tin Jedvaj için masaya oturdu

Beşiktaş, Bayer Leverkusen'de oynayan tecrübeli stoper Tin Jedvaj için masaya oturdu.

31 Ocak 2021 Pazar - 13:47
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Beşiktaş, Tin Jedvaj için Alman ekibi Leverkusen'e kiralama teklifi yaptı. Tyler Boyd'un Sivasspor ile prensipte anlaşmasından sonra kadroda yer açılan Beşiktaş'ta Hırvat stoper Tin Jedvaj transferi gerçekleşebilecek.
 
TİN JEDVAJ İSMİNİ 16 OCAK'TA SABAH SPOR DUYURMUŞTU
 
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın rotasında bu kez Bayer Leverkusen'den Tin Jedvaj var. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki Hırvat oyuncu için yönetim, kiralama formülü ile ilerleyecek. 2023 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan Jedvaj, stoperin yanı sıra sağ bek olarak da görev alabiliyor.

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Etiketler: Tin Jedvaj beşiktaş
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