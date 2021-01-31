Beşiktaş Tin Jedvaj için masaya oturdu

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın rotasında bu kez Bayer Leverkusen'den Tin Jedvaj var. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki Hırvat oyuncu için yönetim, kiralama formülü ile ilerleyecek. 2023 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan Jedvaj, stoperin yanı sıra sağ bek olarak da görev alabiliyor.