Beşiktaş transferde sağ beke Davide Santon'u istiyor

Siyah-Beyazlılar, İtalyan devi Roma’nın 29 yaşındaki sağ beki için harekete geçti.

29 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:13
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UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 2. turda PAOK karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiyetle veda eden Siyah-Beyazlılar’da, en çok sağ bek hattındaki problem dikkatleri çekmişti. Gökhan Gönül’le sözleşme uzatılmamasının ardından Douglas’la da yol ayrımında bulunulması sebebiyle Yunanistan’a götürülmemesi sonrasında sağ bekte geçici olarak görev yapan Jeremain Lens, yenilen 3 golde de hatasıyla dikkat çekmişti. Bu bölgeyi acil olarak yeni bir transferle takviye etmek isteyen yönetim; Antalyaspor’dan Nazim Sangare ve Lyon’dan da Rafael da Silva için yaptığı girişimlerin ardından son olarak gündemine Serie A ekibi Roma’nın İtalyan sağ beki Davide Santon’ı aldığı ortaya çıktı. Yönetimin, kulübüyle 2022 yılına kadar kontratı bulunan 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle renklerine bağlamak istediği belirtildi.
 
Detaylar belli oldu
 
Roma’ya 2 yıl önce İnter’den 9,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 1,87’lik futbolcu, Başkent ekibinde 2 sezonda 42 mücadelede görev alıp 2 asist yaptı. Piyasa değeri 4 milyon Euro seviyesinde bulunan başarılı oyuncu için Siyah-Beyazlılar’ın, 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 2 milyon Euro da satın alma opsiyonu önerisinde bulunacağı ifade edildi.
 
 

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